Clima en Tonalá hoy: el pronóstico para el viernes 5 de septiembre de 2025

El clima en Tonalá para este viernes 5 de septiembre informa que estará con lluvia moderada con 23 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 28 grados.

En lo relacionado a la humedad, la misma rondará el 59%.

Según se anuncia, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Suroeste que irán a una velocidad de 3 kms por hora.

A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 15 grados.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Tonalá

Sábado 6 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 15

Domingo 7 de septiembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 14

Lunes 8 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 15

Martes 9 de septiembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 14

Miércoles 10 de septiembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 15

Jueves 11 de septiembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 16

Viernes 12 de septiembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 16

