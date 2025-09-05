Clima en Chapala hoy: el pronóstico para el viernes 5 de septiembre de 2025

El clima en Chapala para este viernes 5 de septiembre prevé que estará con lluvia moderada con 23 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 26 grados.

Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 16 grados.

Según se informó, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Suroeste que irán a una velocidad de 4 kms por hora.

Acerca de a la humedad, la misma rondará el 69%.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Chapala

Sábado 6 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 17

Domingo 7 de septiembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 17

Lunes 8 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 18

Martes 9 de septiembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 18

Miércoles 10 de septiembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 18

Jueves 11 de septiembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 18

Viernes 12 de septiembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 18

