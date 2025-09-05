Viernes, 05 de Septiembre 2025

LO ÚLTIMO DE México

México |

Clima en Ciudad de México hoy: el pronóstico para el viernes 5 de septiembre de 2025

Conoce el pronóstico del clima para la ciudad de Ciudad de México

Por: Redacción web .

Clima en Ciudad de México hoy: el pronóstico para el viernes 5 de septiembre de 2025

Clima en Ciudad de México hoy: el pronóstico para el viernes 5 de septiembre de 2025

El clima en Ciudad de México para este viernes 5 de septiembre prevé que estará con lluvia moderada con 21 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 24 grados.

Acerca de a la humedad, la misma rondará el 56%.

Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 13 grados.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Ciudad de México

Sábado 6 de septiembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 13

Domingo 7 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 12

Lunes 8 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 12

Martes 9 de septiembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 13

Miércoles 10 de septiembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 20 y temperatura mínima de 13

Jueves 11 de septiembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 20 y temperatura mínima de 13

Viernes 12 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 12

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

Clima en Tlajomulco de Zúñiga
Clima en Guadalajara
Clima en Tepatitlán de Morelos
Clima en Mazamitla
Clima en Tapalpa
Clima en Zapopan
Clima en Tonalá
Clima en Tlaquepaque
Clima en El Salto
Clima en Chapala
Clima en Cancún
Clima en Puerto Vallarta
Clima en Monterrey

Temas

  • Clima en Ciudad de México
  • Clima

Lee También

Recibe las últimas noticias en tu e-mail

Todo lo que necesitas saber para comenzar tu día

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones