Clima en Ciudad de México hoy: el pronóstico para el viernes 5 de septiembre de 2025

El clima en Ciudad de México para este viernes 5 de septiembre prevé que estará con lluvia moderada con 21 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 24 grados.Acerca de a la humedad, la misma rondará el 56%.Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 13 grados.Sábado 6 de septiembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 13Domingo 7 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 12Lunes 8 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 12Martes 9 de septiembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 13Miércoles 10 de septiembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 20 y temperatura mínima de 13Jueves 11 de septiembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 20 y temperatura mínima de 13Viernes 12 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 12