Estos son los niveles del Sistema Cutzamala tras las lluvias de agosto

Las lluvias registradas durante agosto trajeron un respiro importante al Sistema Cutzamala, considerado una de las principales fuentes de abastecimiento para la Ciudad de México y el Estado de México. Al cierre del mes, el almacenamiento promedio se ubicó entre 72 % y 73 %, la cifra más alta de los últimos cinco años.

Este repunte representa un alivio frente a los periodos de sequía que habían reducido los niveles de las presas y mantenían el riesgo latente de desabasto. El aumento se logró gracias a las intensas precipitaciones y al manejo estratégico del agua en el sistema.

Autoridades del sector hídrico informaron que, además de la recuperación natural, las inversiones en infraestructura y la operación adecuada del sistema contribuyeron a elevar el nivel de almacenamiento. En números generales, el Cutzamala cerró agosto con 574 684 millones de metros cúbicos, equivalentes al 73.44 % de su capacidad total.

Las tres presas principales también reflejaron un crecimiento relevante:

Valle de Bravo alcanzó el 80.13 % con 316.07 millones de m³.

alcanzó el 80.13 % con 316.07 millones de m³. Villa Victoria llegó al 67.08 % con 124.589 millones de m³.

llegó al 67.08 % con 124.589 millones de m³. El Bosque se colocó en 66.2 % con 134.068 millones de m³.

Comparado con 2024, cuando los niveles apenas superaban el 44 %, el incremento equivale a casi 28 puntos porcentuales, lo que evidencia la magnitud de la recuperación en tan solo un año.

Aunque la situación actual es alentadora, especialistas advierten que es indispensable mantener un consumo responsable. Las reservas dependen de factores climáticos que pueden variar en los próximos meses, por lo que el ahorro y la eficiencia en el uso del agua siguen siendo esenciales.

El Sistema Cutzamala se encuentra en mejores condiciones que en años recientes, pero aún enfrenta el desafío de consolidar su resiliencia frente a escenarios de sequía y cambios climáticos.

