Clima en El Salto hoy: el pronóstico para el viernes 5 de septiembre de 2025

El clima en El Salto para este viernes 5 de septiembre determina que estará con lluvia moderada con 26 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 26 grados.Con respecto a la humedad, la misma rondará el 55%.Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 16 grados.Según se informó, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Suroeste que irán a una velocidad de 2 kms por hora.Sábado 6 de septiembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 16Domingo 7 de septiembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 16Lunes 8 de septiembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 16Martes 9 de septiembre de 2025: lluvia de gran intensidad, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 16Miércoles 10 de septiembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 16Jueves 11 de septiembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 17Viernes 12 de septiembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 17