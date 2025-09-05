Clima en El Salto hoy: el pronóstico para el viernes 5 de septiembre de 2025

El clima en El Salto para este viernes 5 de septiembre determina que estará con lluvia moderada con 26 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 26 grados.

Con respecto a la humedad, la misma rondará el 55%.

Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 16 grados.

Según se informó, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Suroeste que irán a una velocidad de 2 kms por hora.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en El Salto

Sábado 6 de septiembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 16

Domingo 7 de septiembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 16

Lunes 8 de septiembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 16

Martes 9 de septiembre de 2025: lluvia de gran intensidad, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 16

Miércoles 10 de septiembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 16

Jueves 11 de septiembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 17

Viernes 12 de septiembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 17

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

Clima en Tepatitlán de Morelos

Clima en Mazamitla

Clima en Puerto Vallarta

Clima en Tonalá

Clima en Tlaquepaque

Clima en Cancún

Clima en Chapala

Clima en Monterrey

Clima en Tlajomulco de Zúñiga

Clima en Guadalajara

Clima en Tapalpa

Clima en Zapopan

Clima en Ciudad de México

