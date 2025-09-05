Viernes, 05 de Septiembre 2025

Clima en El Salto hoy: el pronóstico para el viernes 5 de septiembre de 2025

Conoce el pronóstico del clima para la ciudad de El Salto

El clima en El Salto para este viernes 5 de septiembre determina que estará con lluvia moderada con 26 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 26 grados.

Con respecto a la humedad, la misma rondará el 55%.

Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 16 grados.

Según se informó, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Suroeste que irán a una velocidad de 2 kms por hora.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en El Salto

Sábado 6 de septiembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 16

Domingo 7 de septiembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 16

Lunes 8 de septiembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 16

Martes 9 de septiembre de 2025: lluvia de gran intensidad, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 16

Miércoles 10 de septiembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 16

Jueves 11 de septiembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 17

Viernes 12 de septiembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 17

