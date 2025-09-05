Viernes, 05 de Septiembre 2025

Clima en Cancún hoy: el pronóstico para el viernes 5 de septiembre de 2025

El clima en Cancún para este viernes 5 de septiembre determina que estará con lluvia ligera con 33 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 34 grados.

Según se informó, el clima presenta un 48% de probabilidad de lluvias con vientos del Sureste que irán a una velocidad de 6 kms por hora.

Además, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 24 grados.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Cancún

Sábado 6 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 26

Domingo 7 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 26

Lunes 8 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 26

Martes 9 de septiembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 26

Miércoles 10 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 26

Jueves 11 de septiembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 26

Viernes 12 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 26

