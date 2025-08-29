Clima en Monterrey hoy: el pronóstico para el viernes 29 de agosto de 2025

El clima en Monterrey para este viernes 29 de agosto informa que estará con lluvia ligera con 34 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 36 grados.A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 24 grados.Según se comunicó, el clima presenta un 37% de probabilidad de lluvias con vientos del Este que irán a una velocidad de 5 kms por hora.En lo relacionado a la humedad, la misma rondará el 43%.Sábado 30 de agosto de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 35 y temperatura mínima de 24Domingo 31 de agosto de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 35 y temperatura mínima de 24Lunes 1 de septiembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 24Martes 2 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 24Miércoles 3 de septiembre de 2025: lluvia de gran intensidad, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 23Jueves 4 de septiembre de 2025: muy nuboso, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 24Viernes 5 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 26Clima en Guadalajara Clima en Tonalá Clima en Tapalpa Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en Mazamitla Clima en El Salto Clima en Tlaquepaque Clima en Ciudad de México Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Zapopan Clima en Chapala Clima en Puerto Vallarta Clima en Cancún