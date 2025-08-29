Clima en Monterrey hoy: el pronóstico para el viernes 29 de agosto de 2025

El clima en Monterrey para este viernes 29 de agosto informa que estará con lluvia ligera con 34 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 36 grados.

A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 24 grados.

Según se comunicó, el clima presenta un 37% de probabilidad de lluvias con vientos del Este que irán a una velocidad de 5 kms por hora.

En lo relacionado a la humedad, la misma rondará el 43%.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Monterrey

Sábado 30 de agosto de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 35 y temperatura mínima de 24

Domingo 31 de agosto de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 35 y temperatura mínima de 24

Lunes 1 de septiembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 24

Martes 2 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 24

Miércoles 3 de septiembre de 2025: lluvia de gran intensidad, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 23

Jueves 4 de septiembre de 2025: muy nuboso, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 24

Viernes 5 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 26

