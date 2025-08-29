Viernes, 29 de Agosto 2025

Clima en Monterrey hoy: el pronóstico para el viernes 29 de agosto de 2025

Por: Redacción web .

El clima en Monterrey para este viernes 29 de agosto informa que estará con lluvia ligera con 34 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 36 grados.

A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 24 grados.

Según se comunicó, el clima presenta un 37% de probabilidad de lluvias con vientos del Este que irán a una velocidad de 5 kms por hora.

En lo relacionado a la humedad, la misma rondará el 43%.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Monterrey

Sábado 30 de agosto de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 35 y temperatura mínima de 24

Domingo 31 de agosto de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 35 y temperatura mínima de 24

Lunes 1 de septiembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 24

Martes 2 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 24

Miércoles 3 de septiembre de 2025: lluvia de gran intensidad, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 23

Jueves 4 de septiembre de 2025: muy nuboso, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 24

Viernes 5 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 26

