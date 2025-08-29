Clima en Mazamitla hoy: el pronóstico para el viernes 29 de agosto de 2025

El clima en Mazamitla para este viernes 29 de agosto anticipa que estará con lluvia moderada con 21 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 21 grados.

Acerca de a la humedad, la misma rondará el 63%.

Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 13 grados.

Según se anuncia, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Noroeste que irán a una velocidad de 2 kms por hora.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Mazamitla

Sábado 30 de agosto de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 12

Domingo 31 de agosto de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 20 y temperatura mínima de 12

Lunes 1 de septiembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 20 y temperatura mínima de 12

Martes 2 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 17 y temperatura mínima de 13

Miércoles 3 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 11

Jueves 4 de septiembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 12

Viernes 5 de septiembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 12

