Clima en Zapopan hoy: el pronóstico para el viernes 29 de agosto de 2025

El clima en Zapopan para este viernes 29 de agosto prevé que estará con lluvia moderada con 22 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 24 grados.Además, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 16 grados.Acerca de a la humedad, la misma rondará el 76%.Sábado 30 de agosto de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 14Domingo 31 de agosto de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 15Lunes 1 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 15Martes 2 de septiembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 16Miércoles 3 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 14Jueves 4 de septiembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 15Viernes 5 de septiembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 16