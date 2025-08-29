Clima en Ciudad de México hoy: el pronóstico para el viernes 29 de agosto de 2025

El clima en Ciudad de México para este viernes 29 de agosto prevé que estará con lluvia ligera con 24 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 24 grados.Según se anuncia, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Sureste que irán a una velocidad de 3 kms por hora.Acerca de a la humedad, la misma rondará el 54%.Sábado 30 de agosto de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 12Domingo 31 de agosto de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 13Lunes 1 de septiembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 13Martes 2 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 12Miércoles 3 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 12Jueves 4 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 12Viernes 5 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 19 y temperatura mínima de 12Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en Cancún Clima en Tapalpa Clima en El Salto Clima en Monterrey Clima en Zapopan Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Guadalajara Clima en Tlaquepaque Clima en Tonalá Clima en Puerto Vallarta Clima en Mazamitla Clima en Chapala