Clima en Ciudad de México hoy: el pronóstico para el viernes 29 de agosto de 2025

El clima en Ciudad de México para este viernes 29 de agosto prevé que estará con lluvia ligera con 24 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 24 grados.

Según se anuncia, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Sureste que irán a una velocidad de 3 kms por hora.

Acerca de a la humedad, la misma rondará el 54%.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Ciudad de México

Sábado 30 de agosto de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 12

Domingo 31 de agosto de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 13

Lunes 1 de septiembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 13

Martes 2 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 12

Miércoles 3 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 12

Jueves 4 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 12

Viernes 5 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 19 y temperatura mínima de 12

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

Clima en Tepatitlán de Morelos

Clima en Cancún

Clima en Tapalpa

Clima en El Salto

Clima en Monterrey

Clima en Zapopan

Clima en Tlajomulco de Zúñiga

Clima en Guadalajara

Clima en Tlaquepaque

Clima en Tonalá

Clima en Puerto Vallarta

Clima en Mazamitla

Clima en Chapala

