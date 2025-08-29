Clima en El Salto hoy: el pronóstico para el viernes 29 de agosto de 2025

El clima en El Salto para este viernes 29 de agosto prevé que estará con lluvia ligera con 23 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 26 grados.Acerca de a la humedad, la misma rondará el 66%.Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 17 grados.Según se establece, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Noreste que irán a una velocidad de 2 kms por hora.Sábado 30 de agosto de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 16Domingo 31 de agosto de 2025: lluvia de gran intensidad, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 16Lunes 1 de septiembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 16Martes 2 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 16Miércoles 3 de septiembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 15Jueves 4 de septiembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 15Viernes 5 de septiembre de 2025: lluvia de gran intensidad, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 17Clima en Guadalajara Clima en Tlaquepaque Clima en Zapopan Clima en Puerto Vallarta Clima en Monterrey Clima en Mazamitla Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en Cancún Clima en Ciudad de México Clima en Chapala Clima en Tapalpa Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Tonalá