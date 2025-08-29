Viernes, 29 de Agosto 2025

LO ÚLTIMO DE Jalisco

Jalisco |

Clima en El Salto hoy: el pronóstico para el viernes 29 de agosto de 2025

Conoce el pronóstico del clima para la ciudad de El Salto

Por: Redacción web .

Clima en El Salto hoy: el pronóstico para el viernes 29 de agosto de 2025

Clima en El Salto hoy: el pronóstico para el viernes 29 de agosto de 2025

El clima en El Salto para este viernes 29 de agosto prevé que estará con lluvia ligera con 23 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 26 grados.

Acerca de a la humedad, la misma rondará el 66%.

Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 17 grados.

Según se establece, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Noreste que irán a una velocidad de 2 kms por hora.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en El Salto

Sábado 30 de agosto de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 16

Domingo 31 de agosto de 2025: lluvia de gran intensidad, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 16

Lunes 1 de septiembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 16

Martes 2 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 16

Miércoles 3 de septiembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 15

Jueves 4 de septiembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 15

Viernes 5 de septiembre de 2025: lluvia de gran intensidad, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 17

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

Clima en Guadalajara
Clima en Tlaquepaque
Clima en Zapopan
Clima en Puerto Vallarta
Clima en Monterrey
Clima en Mazamitla
Clima en Tepatitlán de Morelos
Clima en Cancún
Clima en Ciudad de México
Clima en Chapala
Clima en Tapalpa
Clima en Tlajomulco de Zúñiga
Clima en Tonalá

Temas

  • Clima en El Salto
  • Clima

Lee También

Recibe las últimas noticias en tu e-mail

Todo lo que necesitas saber para comenzar tu día

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones