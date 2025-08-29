Clima en El Salto hoy: el pronóstico para el viernes 29 de agosto de 2025

El clima en El Salto para este viernes 29 de agosto prevé que estará con lluvia ligera con 23 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 26 grados.

Acerca de a la humedad, la misma rondará el 66%.

Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 17 grados.

Según se establece, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Noreste que irán a una velocidad de 2 kms por hora.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en El Salto

Sábado 30 de agosto de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 16

Domingo 31 de agosto de 2025: lluvia de gran intensidad, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 16

Lunes 1 de septiembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 16

Martes 2 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 16

Miércoles 3 de septiembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 15

Jueves 4 de septiembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 15

Viernes 5 de septiembre de 2025: lluvia de gran intensidad, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 17

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

Clima en Guadalajara

Clima en Tlaquepaque

Clima en Zapopan

Clima en Puerto Vallarta

Clima en Monterrey

Clima en Mazamitla

Clima en Tepatitlán de Morelos

Clima en Cancún

Clima en Ciudad de México

Clima en Chapala

Clima en Tapalpa

Clima en Tlajomulco de Zúñiga

Clima en Tonalá

