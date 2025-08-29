Clima en Puerto Vallarta hoy: el pronóstico para el viernes 29 de agosto de 2025

El clima en Puerto Vallarta para este viernes 29 de agosto informa que estará con lluvia ligera con 32 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 33 grados.Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 25 grados.Con respecto a la humedad, la misma rondará el 61%.Sábado 30 de agosto de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 26Domingo 31 de agosto de 2025: lluvia de gran intensidad, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 25Lunes 1 de septiembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 24Martes 2 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 24Miércoles 3 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 24Jueves 4 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 24Viernes 5 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 24Clima en Ciudad de México Clima en Tapalpa Clima en Tlaquepaque Clima en Zapopan Clima en Chapala Clima en Tonalá Clima en Mazamitla Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en Monterrey Clima en Cancún Clima en El Salto Clima en Guadalajara