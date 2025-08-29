Viernes, 29 de Agosto 2025

Clima en Puerto Vallarta hoy: el pronóstico para el viernes 29 de agosto de 2025

El clima en Puerto Vallarta para este viernes 29 de agosto informa que estará con lluvia ligera con 32 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 33 grados.

Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 25 grados.

Con respecto a la humedad, la misma rondará el 61%.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Puerto Vallarta

Sábado 30 de agosto de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 26

Domingo 31 de agosto de 2025: lluvia de gran intensidad, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 25

Lunes 1 de septiembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 24

Martes 2 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 24

Miércoles 3 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 24

Jueves 4 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 24

Viernes 5 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 24

