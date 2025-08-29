Clima en Guadalajara hoy: el pronóstico para el viernes 29 de agosto de 2025

El clima en Guadalajara para este viernes 29 de agosto prevé que estará con lluvia moderada con 22 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 24 grados.

Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 16 grados.

En lo relacionado a la humedad, la misma rondará el 77%.

Según se establece, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Suroeste que irán a una velocidad de 2 kms por hora.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Guadalajara

Sábado 30 de agosto de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 14

Domingo 31 de agosto de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 16

Lunes 1 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 15

Martes 2 de septiembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 16

Miércoles 3 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 14

Jueves 4 de septiembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 15

Viernes 5 de septiembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 16

