Clima en Cancún hoy: el pronóstico para el viernes 29 de agosto de 2025

El clima en Cancún para este viernes 29 de agosto informa que estará con lluvia ligera con 32 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 33 grados.En lo relacionado a la humedad, la misma rondará el 59%.Según se comunicó, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Sureste que irán a una velocidad de 5 kms por hora.Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 25 grados.Sábado 30 de agosto de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 26Domingo 31 de agosto de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 27Lunes 1 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 26Martes 2 de septiembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 25Miércoles 3 de septiembre de 2025: nubes, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 25Jueves 4 de septiembre de 2025: algo de nubes, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 26Viernes 5 de septiembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 26