Clima en Tonalá hoy: el pronóstico para el viernes 29 de agosto de 2025

El clima en Tonalá para este viernes 29 de agosto informa que estará con lluvia moderada con 21 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 23 grados.

Además, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 15 grados.

Con respecto a la humedad, la misma rondará el 76%.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Tonalá

Sábado 30 de agosto de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 13

Domingo 31 de agosto de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 15

Lunes 1 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 14

Martes 2 de septiembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 15

Miércoles 3 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 14

Jueves 4 de septiembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 15

Viernes 5 de septiembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 15

