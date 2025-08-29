Clima en Chapala hoy: el pronóstico para el viernes 29 de agosto de 2025

El clima en Chapala para este viernes 29 de agosto anticipa que estará con lluvia de gran intensidad con 22 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 23 grados.

Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 17 grados.

Con respecto a la humedad, la misma rondará el 70%.

Según se informó, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Oeste que irán a una velocidad de 4 kms por hora.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Chapala

Sábado 30 de agosto de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 17

Domingo 31 de agosto de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 18

Lunes 1 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 17

Martes 2 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 18

Miércoles 3 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 17

Jueves 4 de septiembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 18

Viernes 5 de septiembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 18

