Clima en Tepatitlán de Morelos hoy: el pronóstico para el viernes 29 de agosto de 2025

El clima en Tepatitlán de Morelos para este viernes 29 de agosto anticipa que estará con lluvia moderada con 24 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 27 grados.

Según se informó, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Noroeste que irán a una velocidad de 2 kms por hora.

Con respecto a la humedad, la misma rondará el 57%.

A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 16 grados.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Tepatitlán de Morelos

Sábado 30 de agosto de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 13

Domingo 31 de agosto de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 15

Lunes 1 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 14

Martes 2 de septiembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 16

Miércoles 3 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 14

Jueves 4 de septiembre de 2025: lluvia de gran intensidad, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 15

Viernes 5 de septiembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 15

