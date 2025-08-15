Clima en Monterrey hoy: el pronóstico para el viernes 15 de agosto de 2025

El clima en Monterrey para este viernes 15 de agosto informa que estará con lluvia ligera con 32 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 36 grados.

A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 23 grados.

Con respecto a la humedad, la misma rondará el 47%.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Monterrey

Sábado 16 de agosto de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 35 y temperatura mínima de 24

Domingo 17 de agosto de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 36 y temperatura mínima de 24

Lunes 18 de agosto de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 36 y temperatura mínima de 24

Martes 19 de agosto de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 37 y temperatura mínima de 25

Miércoles 20 de agosto de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 25

Jueves 21 de agosto de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 35 y temperatura mínima de 25

Viernes 22 de agosto de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 24

