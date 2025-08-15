Viernes, 15 de Agosto 2025

Clima en Zapopan hoy: el pronóstico para el viernes 15 de agosto de 2025

El clima en Zapopan para este viernes 15 de agosto informa que estará con lluvia ligera con 24 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 27 grados.

Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 15 grados.

Según se anuncia, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Suroeste que irán a una velocidad de 2 kms por hora.

Con respecto a la humedad, la misma rondará el 50%.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Zapopan

Sábado 16 de agosto de 2025: lluvia de gran intensidad, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 15

Domingo 17 de agosto de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 13

Lunes 18 de agosto de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 13

Martes 19 de agosto de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 14

Miércoles 20 de agosto de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 14

Jueves 21 de agosto de 2025: lluvia de gran intensidad, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 14

Viernes 22 de agosto de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 14

