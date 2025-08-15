Clima en Cancún hoy: el pronóstico para el viernes 15 de agosto de 2025

El clima en Cancún para este viernes 15 de agosto informa que estará con lluvia ligera con 32 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 33 grados.Según se establece, el clima presenta un 95% de probabilidad de lluvias con vientos del Este que irán a una velocidad de 5 kms por hora.Además, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 26 grados.En relación a la humedad, la misma rondará el 55%.Sábado 16 de agosto de 2025: nubes dispersas, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 26Domingo 17 de agosto de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 26Lunes 18 de agosto de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 26Martes 19 de agosto de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 26Miércoles 20 de agosto de 2025: muy nuboso, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 24Jueves 21 de agosto de 2025: nubes dispersas, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 25Viernes 22 de agosto de 2025: nubes dispersas, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 26Clima en Guadalajara Clima en Tlaquepaque Clima en Mazamitla Clima en Tapalpa Clima en El Salto Clima en Ciudad de México Clima en Tonalá Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Chapala Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en Zapopan Clima en Monterrey Clima en Puerto Vallarta