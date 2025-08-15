Viernes, 15 de Agosto 2025

Clima en Cancún hoy: el pronóstico para el viernes 15 de agosto de 2025

Conoce el pronóstico del clima para la ciudad de Cancún

Redacción web

El clima en Cancún para este viernes 15 de agosto informa que estará con lluvia ligera con 32 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 33 grados.

Según se establece, el clima presenta un 95% de probabilidad de lluvias con vientos del Este que irán a una velocidad de 5 kms por hora.

Además, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 26 grados.

En relación a la humedad, la misma rondará el 55%.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Cancún

Sábado 16 de agosto de 2025: nubes dispersas, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 26

Domingo 17 de agosto de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 26

Lunes 18 de agosto de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 26

Martes 19 de agosto de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 26

Miércoles 20 de agosto de 2025: muy nuboso, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 24

Jueves 21 de agosto de 2025: nubes dispersas, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 25

Viernes 22 de agosto de 2025: nubes dispersas, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 26

