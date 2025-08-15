Clima en Mazamitla hoy: el pronóstico para el viernes 15 de agosto de 2025

El clima en Mazamitla para este viernes 15 de agosto determina que estará con lluvia moderada con 19 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 20 grados.

En lo relacionado a la humedad, la misma rondará el 79%.

Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 12 grados.

Según se anuncia, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Sur que irán a una velocidad de 2 kms por hora.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Mazamitla

Sábado 16 de agosto de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 19 y temperatura mínima de 12

Domingo 17 de agosto de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 11

Lunes 18 de agosto de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 20 y temperatura mínima de 11

Martes 19 de agosto de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 20 y temperatura mínima de 11

Miércoles 20 de agosto de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 12

Jueves 21 de agosto de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 12

Viernes 22 de agosto de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 19 y temperatura mínima de 12

