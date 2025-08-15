Clima en Chapala hoy: el pronóstico para el viernes 15 de agosto de 2025

El clima en Chapala para este viernes 15 de agosto prevé que estará con lluvia de gran intensidad con 22 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 26 grados.

Según se establece, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Suroeste que irán a una velocidad de 3 kms por hora.

Con respecto a la humedad, la misma rondará el 63%.

Además, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 15 grados.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Chapala

Sábado 16 de agosto de 2025: lluvia de gran intensidad, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 17

Domingo 17 de agosto de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 17

Lunes 18 de agosto de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 17

Martes 19 de agosto de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 18

Miércoles 20 de agosto de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 17

Jueves 21 de agosto de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 18

Viernes 22 de agosto de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 17

