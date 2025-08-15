Viernes, 15 de Agosto 2025

Clima en Chapala hoy: el pronóstico para el viernes 15 de agosto de 2025

Por: Redacción web .

El clima en Chapala para este viernes 15 de agosto prevé que estará con lluvia de gran intensidad con 22 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 26 grados.

Según se establece, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Suroeste que irán a una velocidad de 3 kms por hora.

Con respecto a la humedad, la misma rondará el 63%.

Además, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 15 grados.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Chapala

Sábado 16 de agosto de 2025: lluvia de gran intensidad, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 17

Domingo 17 de agosto de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 17

Lunes 18 de agosto de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 17

Martes 19 de agosto de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 18

Miércoles 20 de agosto de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 17

Jueves 21 de agosto de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 18

Viernes 22 de agosto de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 17

