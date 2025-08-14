El regreso a clases en México no solo trae consigo la emoción de comenzar un nuevo ciclo escolar, sino que también puede implicar un gasto significativo para las familias, especialmente aquellas con varios hijos, debido a la compra de útiles, uniformes y material complementario.

No obstante, con una planificación adecuada y el uso de estrategias inteligentes, es posible optimizar el presupuesto sin renunciar a la calidad de los productos. Por ello, reunimos una serie de recomendaciones para ayudarte a ahorrar en útiles escolares y aprovechar al máximo tu dinero en esta temporada.

Al poner en práctica estos consejos, no solo lograrás disminuir los gastos, sino que también podrás adquirir artículos resistentes y de buena calidad que acompañen a los estudiantes durante todo el año escolar.

Haz tu propia lista y revisa lo que ya tienes

Antes de salir de compras, revisa en casa qué materiales quedaron del ciclo anterior. Muchas veces hay lápices, plumas, colores o cuadernos sin usar que pueden reutilizarse. De esta forma, podrás reducir la lista y evitar gastos innecesarios.

Compara precios en diferentes tiendas

No compres todo en el mismo lugar sin antes comparar precios. Plataformas como Profeco o aplicaciones de comparación de precios pueden ayudarte a encontrar las mejores ofertas en útiles escolares en supermercados, papelerías y tiendas en línea.

Considera marcas mexicanas de calidad

Algunas marcas nacionales ofrecen útiles escolares de buena calidad a precios más bajos que las marcas internacionales. Además de ahorrar, apoyarás a la economía local.

Aprovecha las compras al mayoreo

En los casos donde haya más de un estudiante en la familia, comprar paquetes de lápices, plumas o colores en grandes cantidades y dividirlos entre varios pequeños o con otros padres, puede reducir considerablemente el costo por unidad.

Evita las compras impulsivas

Llevar definida la lista de compras y apegarse a ella es clave para evitar gastar en artículos que no están solicitados por la escuela y que incrementan innecesariamente el gasto final.

YC