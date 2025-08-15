Clima en El Salto hoy: el pronóstico para el viernes 15 de agosto de 2025

El clima en El Salto para este viernes 15 de agosto prevé que estará con lluvia moderada con 23 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 24 grados.

En lo relacionado a la humedad, la misma rondará el 78%.

Según se comunicó, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Oeste que irán a una velocidad de 2 kms por hora.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en El Salto

Sábado 16 de agosto de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 17

Domingo 17 de agosto de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 16

Lunes 18 de agosto de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 15

Martes 19 de agosto de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 16

Miércoles 20 de agosto de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 16

Jueves 21 de agosto de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 16

Viernes 22 de agosto de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 17

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

Clima en Tepatitlán de Morelos

Clima en Chapala

Clima en Monterrey

Clima en Puerto Vallarta

Clima en Tapalpa

Clima en Ciudad de México

Clima en Zapopan

Clima en Guadalajara

Clima en Cancún

Clima en Tlaquepaque

Clima en Tlajomulco de Zúñiga

Clima en Mazamitla

Clima en Tonalá

