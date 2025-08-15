Clima en Tonalá hoy: el pronóstico para el viernes 15 de agosto de 2025

El clima en Tonalá para este viernes 15 de agosto informa que estará con lluvia moderada con 23 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 26 grados.

A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 14 grados.

En relación a la humedad, la misma rondará el 53%.

Según se anuncia, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Suroeste que irán a una velocidad de 3 kms por hora.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Tonalá

Sábado 16 de agosto de 2025: lluvia de gran intensidad, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 14

Domingo 17 de agosto de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 13

Lunes 18 de agosto de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 13

Martes 19 de agosto de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 14

Miércoles 20 de agosto de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 14

Jueves 21 de agosto de 2025: lluvia de gran intensidad, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 14

Viernes 22 de agosto de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 13

