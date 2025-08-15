Clima en Guadalajara hoy: el pronóstico para el viernes 15 de agosto de 2025

El clima en Guadalajara para este viernes 15 de agosto informa que estará con lluvia moderada con 24 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 27 grados.Con respecto a la humedad, la misma rondará el 51%.Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 15 grados.Según se establece, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Suroeste que irán a una velocidad de 2 kms por hora.Sábado 16 de agosto de 2025: lluvia de gran intensidad, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 15Domingo 17 de agosto de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 14Lunes 18 de agosto de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 14Martes 19 de agosto de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 14Miércoles 20 de agosto de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 15Jueves 21 de agosto de 2025: lluvia de gran intensidad, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 15Viernes 22 de agosto de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 14Clima en Tapalpa Clima en Ciudad de México Clima en Cancún Clima en Tonalá Clima en Puerto Vallarta Clima en El Salto Clima en Mazamitla Clima en Tlaquepaque Clima en Monterrey Clima en Zapopan Clima en Chapala Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Tepatitlán de Morelos