México |

Clima en Ciudad de México hoy: el pronóstico para el viernes 15 de agosto de 2025

Por: Redacción web .

El clima en Ciudad de México para este viernes 15 de agosto determina que estará con lluvia moderada con 19 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 22 grados.

Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 12 grados.

Acerca de a la humedad, la misma rondará el 62%.

Según se comunicó, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Sur que irán a una velocidad de 3 kms por hora.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Ciudad de México

Sábado 16 de agosto de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 12

Domingo 17 de agosto de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 12

Lunes 18 de agosto de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 20 y temperatura mínima de 13

Martes 19 de agosto de 2025: lluvia de gran intensidad, temperatura máxima de 20 y temperatura mínima de 13

Miércoles 20 de agosto de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 13

Jueves 21 de agosto de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 13

Viernes 22 de agosto de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 17 y temperatura mínima de 12

