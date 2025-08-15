Clima en Ciudad de México hoy: el pronóstico para el viernes 15 de agosto de 2025

El clima en Ciudad de México para este viernes 15 de agosto determina que estará con lluvia moderada con 19 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 22 grados.Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 12 grados.Acerca de a la humedad, la misma rondará el 62%.Según se comunicó, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Sur que irán a una velocidad de 3 kms por hora.Sábado 16 de agosto de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 12Domingo 17 de agosto de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 12Lunes 18 de agosto de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 20 y temperatura mínima de 13Martes 19 de agosto de 2025: lluvia de gran intensidad, temperatura máxima de 20 y temperatura mínima de 13Miércoles 20 de agosto de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 13Jueves 21 de agosto de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 13Viernes 22 de agosto de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 17 y temperatura mínima de 12Clima en Zapopan Clima en El Salto Clima en Tapalpa Clima en Mazamitla Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en Monterrey Clima en Chapala Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Puerto Vallarta Clima en Tlaquepaque Clima en Cancún Clima en Tonalá Clima en Guadalajara