Clima en Ciudad de México hoy: el pronóstico para el viernes 15 de agosto de 2025

El clima en Ciudad de México para este viernes 15 de agosto determina que estará con lluvia moderada con 19 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 22 grados.

Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 12 grados.

Acerca de a la humedad, la misma rondará el 62%.

Según se comunicó, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Sur que irán a una velocidad de 3 kms por hora.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Ciudad de México

Sábado 16 de agosto de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 12

Domingo 17 de agosto de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 12

Lunes 18 de agosto de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 20 y temperatura mínima de 13

Martes 19 de agosto de 2025: lluvia de gran intensidad, temperatura máxima de 20 y temperatura mínima de 13

Miércoles 20 de agosto de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 13

Jueves 21 de agosto de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 13

Viernes 22 de agosto de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 17 y temperatura mínima de 12

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

Clima en Zapopan

Clima en El Salto

Clima en Tapalpa

Clima en Mazamitla

Clima en Tepatitlán de Morelos

Clima en Monterrey

Clima en Chapala

Clima en Tlajomulco de Zúñiga

Clima en Puerto Vallarta

Clima en Tlaquepaque

Clima en Cancún

Clima en Tonalá

Clima en Guadalajara

