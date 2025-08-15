Clima en Puerto Vallarta hoy: el pronóstico para el viernes 15 de agosto de 2025

El clima en Puerto Vallarta para este viernes 15 de agosto anticipa que estará con lluvia moderada con 32 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 32 grados.Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 24 grados.Según se comunicó, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Oeste que irán a una velocidad de 3 kms por hora.En lo relacionado a la humedad, la misma rondará el 61%.Sábado 16 de agosto de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 24Domingo 17 de agosto de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 24Lunes 18 de agosto de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 24Martes 19 de agosto de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 24Miércoles 20 de agosto de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 25Jueves 21 de agosto de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 25Viernes 22 de agosto de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 24Clima en Zapopan Clima en Cancún Clima en Mazamitla Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en El Salto Clima en Ciudad de México Clima en Tlaquepaque Clima en Monterrey Clima en Chapala Clima en Guadalajara Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en Tonalá Clima en Tapalpa