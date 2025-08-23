Sábado, 23 de Agosto 2025

Clima en Monterrey hoy: el pronóstico para el sábado 23 de agosto de 2025

Conoce el pronóstico del clima para la ciudad de Monterrey

El clima en Monterrey para este sábado 23 de agosto anticipa que estará con lluvia ligera con 33 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 33 grados.

En relación a la humedad, la misma rondará el 51%.

Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 22 grados.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Monterrey

Domingo 24 de agosto de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 23

Lunes 25 de agosto de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 23

Martes 26 de agosto de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 23

Miércoles 27 de agosto de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 23

Jueves 28 de agosto de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 23

Viernes 29 de agosto de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 35 y temperatura mínima de 24

Sábado 30 de agosto de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 36 y temperatura mínima de 24

