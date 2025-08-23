Clima en Monterrey hoy: el pronóstico para el sábado 23 de agosto de 2025

El clima en Monterrey para este sábado 23 de agosto anticipa que estará con lluvia ligera con 33 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 33 grados.En relación a la humedad, la misma rondará el 51%.Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 22 grados.Domingo 24 de agosto de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 23Lunes 25 de agosto de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 23Martes 26 de agosto de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 23Miércoles 27 de agosto de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 23Jueves 28 de agosto de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 23Viernes 29 de agosto de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 35 y temperatura mínima de 24Sábado 30 de agosto de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 36 y temperatura mínima de 24Clima en Guadalajara Clima en Zapopan Clima en El Salto Clima en Tlaquepaque Clima en Tapalpa Clima en Cancún Clima en Ciudad de México Clima en Tonalá Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en Chapala Clima en Puerto Vallarta Clima en Mazamitla Clima en Tlajomulco de Zúñiga