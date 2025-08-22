VIDEO | Así fue la caída de una grúa en construcción del viaducto elevado en Tijuana

Una grúa especializada —conocida como lanzadora de dovelas— colapsó este jueves 21 de agosto durante una maniobra de carga en la obra del viaducto elevado, en el Cañón de Otay, colonia Libertad, Tijuana. En redes sociales circula un video que captó justo el instante del desplome: mientras la estructura cedía, una nube de polvo envolvía el lugar y trabajadores huyeron atemorizados para ponerse a salvo.

¿Hubo lesionados?

Testigos mencionaron que dos obreros, de entre 35 y 40 años, podrían haber resultado heridos. Sin embargo, hasta ahora no ha habido confirmación oficial de las autoridades ni del gobierno municipal

¿Cuáles fueron las causas?

Los primeros informes indican que la falla mecánica se debió posiblemente a un rompimiento en los cables de la grúa o a que no se activó el freno , lo que provocó que la máquina perdiera control y colapsara sobre las vigas del viaducto.

Se estima que al menos dos vigas sufrieron daños estructurales por el peso de la maquinaria , lo que complicará las operaciones de retiro de la grúa y retrasará temporalmente el avance de la obra.

¿Se dan cuenta que todo lo que hace morena está mal hecho? Se cae, se hunde, se inunda o choca. ��

Esto ocurrió en Tijuana. pic.twitter.com/HjMikFD5kz— Accion Civil Mexicana (@AccionCivilMX) August 22, 2025

La megaobra tiene estos antecedentes de incidentes

Este no es el único percance registrado en el viaducto elevado, proyecto de infraestructura estratégica que busca conectar el Aeropuerto Internacional de Tijuana con Playas de Tijuana en un recorrido aproximado de 10 km, con una inversión estimada en más de 12 mil millones de pesos por parte del Fonadin y la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

Algunos de los incidentes recientes incluyen:

Una excavación que perforó una tubería de gas, provocando un incendio con un trabajador lesionado.

El colapso parcial de una torre que atrapó a dos obreros, quienes fueron rescatados sin lesiones graves.

La caída de una estructura metálica sobre cuatro trabajadores, con saldo menor en lesiones.

Ingenieros civiles de Baja California han exigido mayor supervisión en la obra para evitar más riesgos y accidentes como éste. Entretanto, las autoridades han asegurado la zona y activado protocolos de emergencia para evaluar la seguridad de la estructura y prevenir futuros siniestros.

EE