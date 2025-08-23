Clima en Puerto Vallarta hoy: el pronóstico para el sábado 23 de agosto de 2025

El clima en Puerto Vallarta para este sábado 23 de agosto prevé que estará con lluvia moderada con 29 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 32 grados.

Acerca de a la humedad, la misma rondará el 74%.

Según se comunicó, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Este que irán a una velocidad de 2 kms por hora.

Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 24 grados.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Puerto Vallarta

Domingo 24 de agosto de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 24

Lunes 25 de agosto de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 24

Martes 26 de agosto de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 24

Miércoles 27 de agosto de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 24

Jueves 28 de agosto de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 25

Viernes 29 de agosto de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 24

Sábado 30 de agosto de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 23

