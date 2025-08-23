Clima en Chapala hoy: el pronóstico para el sábado 23 de agosto de 2025

El clima en Chapala para este sábado 23 de agosto prevé que estará con lluvia moderada con 19 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 22 grados.

En relación a la humedad, la misma rondará el 84%.

Según se informó, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Noroeste que irán a una velocidad de 3 kms por hora.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Chapala

Domingo 24 de agosto de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 17

Lunes 25 de agosto de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 19 y temperatura mínima de 18

Martes 26 de agosto de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 18

Miércoles 27 de agosto de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 18

Jueves 28 de agosto de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 17

Viernes 29 de agosto de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 18

Sábado 30 de agosto de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 18

