Clima en Tonalá hoy: el pronóstico para el sábado 23 de agosto de 2025

El clima en Tonalá para este sábado 23 de agosto informa que estará con lluvia moderada con 20 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 23 grados.A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 16 grados.En relación a la humedad, la misma rondará el 82%.Según se informó, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Oeste que irán a una velocidad de 3 kms por hora.Domingo 24 de agosto de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 14Lunes 25 de agosto de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 19 y temperatura mínima de 15Martes 26 de agosto de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 15Miércoles 27 de agosto de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 15Jueves 28 de agosto de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 14Viernes 29 de agosto de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 15Sábado 30 de agosto de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 15