Clima en Cancún hoy: el pronóstico para el sábado 23 de agosto de 2025

El clima en Cancún para este sábado 23 de agosto determina que estará con cielo claro con 33 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 35 grados.

Además, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 26 grados.

Acerca de a la humedad, la misma rondará el 49%.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Cancún

Domingo 24 de agosto de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 26

Lunes 25 de agosto de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 26

Martes 26 de agosto de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 26

Miércoles 27 de agosto de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 26

Jueves 28 de agosto de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 26

Viernes 29 de agosto de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 26

Sábado 30 de agosto de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 26

