Clima en Ciudad de México hoy: el pronóstico para el sábado 23 de agosto de 2025

El clima en Ciudad de México para este sábado 23 de agosto determina que estará con lluvia moderada con 21 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 21 grados.

Con respecto a la humedad, la misma rondará el 66%.

Según se informó, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Sureste que irán a una velocidad de 2 kms por hora.

A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 14 grados.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Ciudad de México

Domingo 24 de agosto de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 20 y temperatura mínima de 14

Lunes 25 de agosto de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 13

Martes 26 de agosto de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 13

Miércoles 27 de agosto de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 19 y temperatura mínima de 13

Jueves 28 de agosto de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 20 y temperatura mínima de 13

Viernes 29 de agosto de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 13

Sábado 30 de agosto de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 14

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

Clima en Monterrey

Clima en Tonalá

Clima en Mazamitla

Clima en Zapopan

Clima en Puerto Vallarta

Clima en Chapala

Clima en Tlajomulco de Zúñiga

Clima en Guadalajara

Clima en El Salto

Clima en Tepatitlán de Morelos

Clima en Cancún

Clima en Tapalpa

Clima en Tlaquepaque

