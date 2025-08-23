Sábado, 23 de Agosto 2025

LO ÚLTIMO DE México

México |

Clima en Ciudad de México hoy: el pronóstico para el sábado 23 de agosto de 2025

Conoce el pronóstico del clima para la ciudad de Ciudad de México

Por: Redacción web .

Clima en Ciudad de México hoy: el pronóstico para el sábado 23 de agosto de 2025

Clima en Ciudad de México hoy: el pronóstico para el sábado 23 de agosto de 2025

El clima en Ciudad de México para este sábado 23 de agosto determina que estará con lluvia moderada con 21 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 21 grados.

Con respecto a la humedad, la misma rondará el 66%.

Según se informó, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Sureste que irán a una velocidad de 2 kms por hora.

A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 14 grados.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Ciudad de México

Domingo 24 de agosto de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 20 y temperatura mínima de 14

Lunes 25 de agosto de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 13

Martes 26 de agosto de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 13

Miércoles 27 de agosto de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 19 y temperatura mínima de 13

Jueves 28 de agosto de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 20 y temperatura mínima de 13

Viernes 29 de agosto de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 13

Sábado 30 de agosto de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 14

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

Clima en Monterrey
Clima en Tonalá
Clima en Mazamitla
Clima en Zapopan
Clima en Puerto Vallarta
Clima en Chapala
Clima en Tlajomulco de Zúñiga
Clima en Guadalajara
Clima en El Salto
Clima en Tepatitlán de Morelos
Clima en Cancún
Clima en Tapalpa
Clima en Tlaquepaque

Temas

  • Clima en Ciudad de México
  • Clima

Lee También

Recibe las últimas noticias en tu e-mail

Todo lo que necesitas saber para comenzar tu día

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones