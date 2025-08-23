Clima en Ciudad de México hoy: el pronóstico para el sábado 23 de agosto de 2025

El clima en Ciudad de México para este sábado 23 de agosto determina que estará con lluvia moderada con 21 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 21 grados.Con respecto a la humedad, la misma rondará el 66%.Según se informó, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Sureste que irán a una velocidad de 2 kms por hora.A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 14 grados.Domingo 24 de agosto de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 20 y temperatura mínima de 14Lunes 25 de agosto de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 13Martes 26 de agosto de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 13Miércoles 27 de agosto de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 19 y temperatura mínima de 13Jueves 28 de agosto de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 20 y temperatura mínima de 13Viernes 29 de agosto de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 13Sábado 30 de agosto de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 14Clima en Monterrey Clima en Tonalá Clima en Mazamitla Clima en Zapopan Clima en Puerto Vallarta Clima en Chapala Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Guadalajara Clima en El Salto Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en Cancún Clima en Tapalpa Clima en Tlaquepaque