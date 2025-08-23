Clima en El Salto hoy: el pronóstico para el sábado 23 de agosto de 2025

El clima en El Salto para este sábado 23 de agosto informa que estará con lluvia moderada con 22 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 23 grados.Según se establece, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Suroeste que irán a una velocidad de 2 kms por hora.Además, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 16 grados.Domingo 24 de agosto de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 16Lunes 25 de agosto de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 17Martes 26 de agosto de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 17Miércoles 27 de agosto de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 16Jueves 28 de agosto de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 17Viernes 29 de agosto de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 17Sábado 30 de agosto de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 15Clima en Zapopan Clima en Guadalajara Clima en Tlaquepaque Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en Monterrey Clima en Chapala Clima en Tonalá Clima en Ciudad de México Clima en Mazamitla Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Tapalpa Clima en Puerto Vallarta Clima en Cancún