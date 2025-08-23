Clima en El Salto hoy: el pronóstico para el sábado 23 de agosto de 2025

El clima en El Salto para este sábado 23 de agosto informa que estará con lluvia moderada con 22 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 23 grados.

Según se establece, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Suroeste que irán a una velocidad de 2 kms por hora.

Además, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 16 grados.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en El Salto

Domingo 24 de agosto de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 16

Lunes 25 de agosto de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 17

Martes 26 de agosto de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 17

Miércoles 27 de agosto de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 16

Jueves 28 de agosto de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 17

Viernes 29 de agosto de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 17

Sábado 30 de agosto de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 15

