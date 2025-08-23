Clima en Tepatitlán de Morelos hoy: el pronóstico para el sábado 23 de agosto de 2025

El clima en Tepatitlán de Morelos para este sábado 23 de agosto informa que estará con lluvia moderada con 20 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 21 grados.Acerca de a la humedad, la misma rondará el 86%.Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 16 grados.Según se anuncia, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Oeste que irán a una velocidad de 2 kms por hora.Domingo 24 de agosto de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 14Lunes 25 de agosto de 2025: lluvia de gran intensidad, temperatura máxima de 19 y temperatura mínima de 15Martes 26 de agosto de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 14Miércoles 27 de agosto de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 14Jueves 28 de agosto de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 13Viernes 29 de agosto de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 15Sábado 30 de agosto de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 14Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Cancún Clima en Chapala Clima en El Salto Clima en Zapopan Clima en Monterrey Clima en Puerto Vallarta Clima en Mazamitla Clima en Tlaquepaque Clima en Tonalá Clima en Tapalpa Clima en Guadalajara Clima en Ciudad de México