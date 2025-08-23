Clima en Zapopan hoy: el pronóstico para el sábado 23 de agosto de 2025

El clima en Zapopan para este sábado 23 de agosto anticipa que estará con lluvia moderada con 18 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 21 grados.En relación a la humedad, la misma rondará el 93%.Según se informó, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Oeste que irán a una velocidad de 3 kms por hora.A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 15 grados.Domingo 24 de agosto de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 14Lunes 25 de agosto de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 20 y temperatura mínima de 15Martes 26 de agosto de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 16Miércoles 27 de agosto de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 15Jueves 28 de agosto de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 14Viernes 29 de agosto de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 15Sábado 30 de agosto de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 15Clima en Guadalajara Clima en El Salto Clima en Tlaquepaque Clima en Tapalpa Clima en Mazamitla Clima en Ciudad de México Clima en Puerto Vallarta Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Chapala Clima en Cancún Clima en Tonalá Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en Monterrey