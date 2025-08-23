Sábado, 23 de Agosto 2025

LO ÚLTIMO DE Jalisco

Jalisco |

Clima en Zapopan hoy: el pronóstico para el sábado 23 de agosto de 2025

Conoce el pronóstico del clima para la ciudad de Zapopan

Por: Redacción web .

Clima en Zapopan hoy: el pronóstico para el sábado 23 de agosto de 2025

Clima en Zapopan hoy: el pronóstico para el sábado 23 de agosto de 2025

El clima en Zapopan para este sábado 23 de agosto anticipa que estará con lluvia moderada con 18 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 21 grados.

En relación a la humedad, la misma rondará el 93%.

Según se informó, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Oeste que irán a una velocidad de 3 kms por hora.

A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 15 grados.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Zapopan

Domingo 24 de agosto de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 14

Lunes 25 de agosto de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 20 y temperatura mínima de 15

Martes 26 de agosto de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 16

Miércoles 27 de agosto de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 15

Jueves 28 de agosto de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 14

Viernes 29 de agosto de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 15

Sábado 30 de agosto de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 15

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

Clima en Guadalajara
Clima en El Salto
Clima en Tlaquepaque
Clima en Tapalpa
Clima en Mazamitla
Clima en Ciudad de México
Clima en Puerto Vallarta
Clima en Tlajomulco de Zúñiga
Clima en Chapala
Clima en Cancún
Clima en Tonalá
Clima en Tepatitlán de Morelos
Clima en Monterrey

Temas

Lee También

Recibe las últimas noticias en tu e-mail

Todo lo que necesitas saber para comenzar tu día

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones