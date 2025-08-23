Sábado, 23 de Agosto 2025

Jalisco

Jalisco

Clima en Mazamitla hoy: el pronóstico para el sábado 23 de agosto de 2025

Conoce el pronóstico del clima para la ciudad de Mazamitla

Por: Redacción web .

El clima en Mazamitla para este sábado 23 de agosto prevé que estará con lluvia moderada con 17 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 20 grados.

Según se anuncia, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Sur que irán a una velocidad de 2 kms por hora.

Acerca de a la humedad, la misma rondará el 86%.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Mazamitla

Domingo 24 de agosto de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 18 y temperatura mínima de 13

Lunes 25 de agosto de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 15 y temperatura mínima de 12

Martes 26 de agosto de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 13

Miércoles 27 de agosto de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 12

Jueves 28 de agosto de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 19 y temperatura mínima de 13

Viernes 29 de agosto de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 13

Sábado 30 de agosto de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 12

