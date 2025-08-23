Clima en Mazamitla hoy: el pronóstico para el sábado 23 de agosto de 2025

El clima en Mazamitla para este sábado 23 de agosto prevé que estará con lluvia moderada con 17 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 20 grados.

Según se anuncia, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Sur que irán a una velocidad de 2 kms por hora.

Acerca de a la humedad, la misma rondará el 86%.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Mazamitla

Domingo 24 de agosto de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 18 y temperatura mínima de 13

Lunes 25 de agosto de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 15 y temperatura mínima de 12

Martes 26 de agosto de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 13

Miércoles 27 de agosto de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 12

Jueves 28 de agosto de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 19 y temperatura mínima de 13

Viernes 29 de agosto de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 13

Sábado 30 de agosto de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 12

