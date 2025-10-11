Clima en Monterrey hoy: el pronóstico para el sábado 11 de octubre de 2025

El clima en Monterrey para este sábado 11 de octubre determina que estará con algo de nubes con 26 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 26 grados.

Además, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 21 grados.

Con respecto a la humedad, la misma rondará el 54%.

Según se establece, el clima presenta un 78% de probabilidad de lluvias con vientos del Este que irán a una velocidad de 4 kms por hora.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Monterrey

Domingo 12 de octubre de 2025: muy nuboso, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 20

Lunes 13 de octubre de 2025: muy nuboso, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 20

Martes 14 de octubre de 2025: muy nuboso, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 20

Miércoles 15 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 21

Jueves 16 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 20

Viernes 17 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 21

Sábado 18 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 22

