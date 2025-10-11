Sábado, 11 de Octubre 2025

Clima en Monterrey hoy: el pronóstico para el sábado 11 de octubre de 2025

Por: Redacción web .

El clima en Monterrey para este sábado 11 de octubre determina que estará con algo de nubes con 26 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 26 grados.

Además, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 21 grados.

Con respecto a la humedad, la misma rondará el 54%.

Según se establece, el clima presenta un 78% de probabilidad de lluvias con vientos del Este que irán a una velocidad de 4 kms por hora.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Monterrey

Domingo 12 de octubre de 2025: muy nuboso, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 20

Lunes 13 de octubre de 2025: muy nuboso, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 20

Martes 14 de octubre de 2025: muy nuboso, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 20

Miércoles 15 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 21

Jueves 16 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 20

Viernes 17 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 21

Sábado 18 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 22

