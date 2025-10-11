Clima en Puerto Vallarta hoy: el pronóstico para el sábado 11 de octubre de 2025

El clima en Puerto Vallarta para este sábado 11 de octubre anticipa que estará con lluvia moderada con 33 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 33 grados.En lo relacionado a la humedad, la misma rondará el 56%.Según se establece, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Noroeste que irán a una velocidad de 2 kms por hora.Domingo 12 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 24Lunes 13 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 23Martes 14 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 24Miércoles 15 de octubre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 25Jueves 16 de octubre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 24Viernes 17 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 23Sábado 18 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 24Clima en Chapala Clima en El Salto Clima en Ciudad de México Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Cancún Clima en Guadalajara Clima en Mazamitla Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en Zapopan Clima en Tapalpa Clima en Tonalá Clima en Monterrey Clima en Tlaquepaque