Clima en Puerto Vallarta hoy: el pronóstico para el sábado 11 de octubre de 2025

El clima en Puerto Vallarta para este sábado 11 de octubre anticipa que estará con lluvia moderada con 33 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 33 grados.

En lo relacionado a la humedad, la misma rondará el 56%.

Según se establece, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Noroeste que irán a una velocidad de 2 kms por hora.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Puerto Vallarta

Domingo 12 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 24

Lunes 13 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 23

Martes 14 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 24

Miércoles 15 de octubre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 25

Jueves 16 de octubre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 24

Viernes 17 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 23

Sábado 18 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 24

