Clima en Chapala hoy: el pronóstico para el sábado 11 de octubre de 2025

El clima en Chapala para este sábado 11 de octubre informa que estará con lluvia ligera con 22 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 23 grados.Con respecto a la humedad, la misma rondará el 71%.A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 17 grados.Según se anuncia, el clima presenta un 99% de probabilidad de lluvias con vientos del Suroeste que irán a una velocidad de 4 kms por hora.Domingo 12 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 18Lunes 13 de octubre de 2025: nubes, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 17Martes 14 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 17Miércoles 15 de octubre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 17Jueves 16 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 16Viernes 17 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 16Sábado 18 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 16