CFE trabaja en restablecer energía a más de 300 mil usuarios tras intensas lluvias

Las fuertes lluvias registradas en las últimas 24 horas provocaron severos daños en los estados de Veracruz, Querétaro, San Luis Potosí, Puebla e Hidalgo, con reportes de deslaves, inundaciones y afectaciones en viviendas, caminos y servicios esenciales, informó la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC).

De acuerdo con el informe preliminar de la dependencia, en Veracruz se reportaron daños en 38 municipios, siendo Álamo y Poza Rica los más afectados, con cerca de 5 mil viviendas perjudicadas, además de desbordamientos de ríos y deslaves en distintas zonas. Ante la emergencia, se habilitaron seis refugios temporales que brindan resguardo a más de 500 personas.

En Puebla, las afectaciones alcanzaron a 26 municipios por deslaves y acumulación de agua. En el municipio de Huauchinango, una escuela y un hospital sufrieron daños, por lo que fueron atendidos de inmediato por autoridades estatales. En Hidalgo, las precipitaciones generaron cortes en carreteras y fallas en el suministro de energía eléctrica.

En Querétaro, el desbordamiento del río Jalpan ocasionó inundaciones y bloqueos carreteros en cinco municipios. Mientras tanto, en San Luis Potosí se reportaron deslaves en 11 localidades y el desbordamiento de los ríos Axtla y Moctezuma, lo que agravó las condiciones en la región.

Por su parte, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) informó que 320 mil 383 usuarios resultaron afectados por interrupciones en el servicio eléctrico en seis entidades. Hasta el momento, se ha restablecido el suministro a 148 mil 524 usuarios, lo que representa un avance del 46%. Para atender la contingencia, se desplegaron 380 trabajadores, 78 grúas, 90 vehículos, 22 plantas de emergencia, tres drones y cuatro helicópteros.

La Coordinación, dirigida por Laura Velázquez Alzúa, indicó que las instituciones del Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) reforzarán el despliegue de apoyo con la activación del Plan DN-III-E de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y el Plan Marina de la Secretaría de Marina (Semar), además de brigadas de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transporte (SICT), la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y Protección Civil Nacional.

Las acciones coordinadas continuarán durante el fin de semana, debido a los efectos de la tormenta tropical Raymond, que mantiene trayectoria paralela al Pacífico mexicano y podría tocar tierra como depresión tropical en Baja California Sur entre sábado y domingo.

Actualmente, ya genera lluvias, motivo por el que se puso en marcha vigilancia preventiva en Chiapas, Guerrero, Oaxaca y Michoacán.

Las intensas lluvias que han golpeado la zona norte de Veracruz y Puebla provocaron el cierre temporal de cinco sucursales de Banamex, informó la institución financiera.

En un comunicado, el banco detalló que cuatro sucursales en Veracruz y una en Puebla permanecen fuera de operación mientras se realizan labores de limpieza, evaluación de daños y verificación de condiciones de seguridad para clientes y colaboradores.

En Veracruz, las sucursales afectadas se ubican en Poza Rica y Álamo Temapache:

Sucursal 213 Poza Rica, en avenida 2 Norte, colonia Obrera.

Sucursal 889 Palmas, sobre el bulevar Adolfo Ruiz Cortines.

Sucursal 4313 Plaza Cristal, en bulevar Lázaro Cárdenas.

Sucursal 4812 Álamo, en avenida Independencia, colonia Álamo.

En el caso de Puebla, la Sucursal 184 Huauchinango, ubicada en Portal Zaragoza, en el centro del municipio, también suspendió operaciones por las condiciones meteorológicas.

Banamex aseguró que trabaja para restablecer el servicio lo antes posible, al tiempo que reiteró que su prioridad es garantizar la seguridad de sus usuarios y del personal en las zonas afectadas.

