Clima en Cancún hoy: el pronóstico para el sábado 11 de octubre de 2025

El clima en Cancún para este sábado 11 de octubre informa que estará con lluvia ligera con 28 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 30 grados.Según se anuncia, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Noroeste que irán a una velocidad de 5 kms por hora.En lo relacionado a la humedad, la misma rondará el 73%.A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 23 grados.Domingo 12 de octubre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 21Lunes 13 de octubre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 22Martes 14 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 24Miércoles 15 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 25Jueves 16 de octubre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 25Viernes 17 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 25Sábado 18 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 26