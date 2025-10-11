Clima en Zapopan hoy: el pronóstico para el sábado 11 de octubre de 2025

El clima en Zapopan para este sábado 11 de octubre informa que estará con nubes con 24 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 25 grados.Con respecto a la humedad, la misma rondará el 55%.Según se comunicó, el clima presenta un 80% de probabilidad de lluvias con vientos del Este que irán a una velocidad de 2 kms por hora.Además, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 15 grados.Domingo 12 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 16Lunes 13 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 15Martes 14 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 16Miércoles 15 de octubre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 12Jueves 16 de octubre de 2025: muy nuboso, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 13Viernes 17 de octubre de 2025: muy nuboso, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 15Sábado 18 de octubre de 2025: muy nuboso, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 14Clima en Guadalajara Clima en El Salto Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Tonalá Clima en Ciudad de México Clima en Tlaquepaque Clima en Puerto Vallarta Clima en Monterrey Clima en Mazamitla Clima en Chapala Clima en Cancún Clima en Tapalpa Clima en Tepatitlán de Morelos