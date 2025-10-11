Clima en Ciudad de México hoy: el pronóstico para el sábado 11 de octubre de 2025

El clima en Ciudad de México para este sábado 11 de octubre determina que estará con lluvia ligera con 22 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 22 grados.

Según se establece, el clima presenta un 99% de probabilidad de lluvias con vientos del Noreste que irán a una velocidad de 4 kms por hora.

A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 12 grados.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Ciudad de México

Domingo 12 de octubre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 11

Lunes 13 de octubre de 2025: algo de nubes, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 12

Martes 14 de octubre de 2025: muy nuboso, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 11

Miércoles 15 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 10

Jueves 16 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 11

Viernes 17 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 12

Sábado 18 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 12

