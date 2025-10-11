Clima en Ciudad de México hoy: el pronóstico para el sábado 11 de octubre de 2025

El clima en Ciudad de México para este sábado 11 de octubre determina que estará con lluvia ligera con 22 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 22 grados.Según se establece, el clima presenta un 99% de probabilidad de lluvias con vientos del Noreste que irán a una velocidad de 4 kms por hora.A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 12 grados.Domingo 12 de octubre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 11Lunes 13 de octubre de 2025: algo de nubes, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 12Martes 14 de octubre de 2025: muy nuboso, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 11Miércoles 15 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 10Jueves 16 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 11Viernes 17 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 12Sábado 18 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 12Clima en Tlaquepaque Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en Cancún Clima en Chapala Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Guadalajara Clima en Monterrey Clima en El Salto Clima en Tonalá Clima en Puerto Vallarta Clima en Mazamitla Clima en Zapopan Clima en Tapalpa