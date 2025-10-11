Clima en El Salto hoy: el pronóstico para el sábado 11 de octubre de 2025

El clima en El Salto para este sábado 11 de octubre determina que estará con lluvia ligera con 25 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 25 grados.

Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 15 grados.

Según se anuncia, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Suroeste que irán a una velocidad de 2 kms por hora.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en El Salto

Domingo 12 de octubre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 17

Lunes 13 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 16

Martes 14 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 16

Miércoles 15 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 16

Jueves 16 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 14

Viernes 17 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 14

Sábado 18 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 15

