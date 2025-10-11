Clima en Tonalá hoy: el pronóstico para el sábado 11 de octubre de 2025

El clima en Tonalá para este sábado 11 de octubre informa que estará con lluvia ligera con 24 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 25 grados.

En lo relacionado a la humedad, la misma rondará el 54%.

Según se comunicó, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Noreste que irán a una velocidad de 2 kms por hora.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Tonalá

Domingo 12 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 16

Lunes 13 de octubre de 2025: nubes, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 15

Martes 14 de octubre de 2025: nubes dispersas, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 15

Miércoles 15 de octubre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 12

Jueves 16 de octubre de 2025: nubes dispersas, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 12

Viernes 17 de octubre de 2025: muy nuboso, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 14

Sábado 18 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 14

