Clima en Mazamitla hoy: el pronóstico para el sábado 11 de octubre de 2025

El clima en Mazamitla para este sábado 11 de octubre anticipa que estará con lluvia moderada con 20 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 20 grados.En relación a la humedad, la misma rondará el 70%.Según se informó, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Suroeste que irán a una velocidad de 1 kms por hora.Domingo 12 de octubre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 12Lunes 13 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 12Martes 14 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 13Miércoles 15 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 10Jueves 16 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 19 y temperatura mínima de 11Viernes 17 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 10Sábado 18 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 11