Clima en Monterrey hoy: el pronóstico para el miércoles 27 de agosto de 2025

El clima en Monterrey para este miércoles 27 de agosto determina que estará con muy nuboso con 30 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 33 grados.

Acerca de a la humedad, la misma rondará el 45%.

Además, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 23 grados.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Monterrey

Jueves 28 de agosto de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 24

Viernes 29 de agosto de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 35 y temperatura mínima de 24

Sábado 30 de agosto de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 35 y temperatura mínima de 24

Domingo 31 de agosto de 2025: nubes, temperatura máxima de 35 y temperatura mínima de 24

Lunes 1 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 25

Martes 2 de septiembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 25

Miércoles 3 de septiembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 24

